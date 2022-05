Giro d’Italia 2022, diciassettesima tappa Ponte di Legno-Lavarone: percorso e altimetria (Di giovedì 5 maggio 2022) L’altimetria e il percorso della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Ponte di Legno a Lavarone dopo 168 chilometri e oltre 3700 metri di dislivello. Dopo il tappone di Aprica nel giorno precedente, un’altra giornata da scalatori alla Corsa Rosa. Il gruppo infatti scalerà in avvio il Passo del Tonale, che potrebbe portare via la fuga di giornata. Poi un lungo tratto vallonato e poco impegnativo, anche se sempre con poca pianura vera e propria. Con l’arrivo a Pergine Valsugana e l’ingresso negli ultimi 50 km, la musica però è destinata a cambiare. Si scala infatti il Passo del Vetriolo, salita molto regolare di 11,8 km alla media del 7,7% e punte del 12% nella prima parte. Poi la discesa attraverso Levico ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) L’e ildelladel, dadidopo 168 chilometri e oltre 3700 metri di dislivello. Dopo il tappone di Aprica nel giorno precedente, un’altra giornata da scalatori alla Corsa Rosa. Il gruppo infatti scalerà in avvio il Passo del Tonale, che potrebbe portare via la fuga di giornata. Poi un lungo tratto vallonato e poco impegnativo, anche se sempre con poca pianura vera e propria. Con l’arrivo a Pergine Valsugana e l’ingresso negli ultimi 50 km, la musica però è destinata a cambiare. Si scala infatti il Passo del Vetriolo, salita molto regolare di 11,8 km alla media del 7,7% e punte del 12% nella prima parte. Poi la discesa attraverso Levico ...

