Giro d’Italia 2022, assenti tutte le grandi stelle: altre scelte per Pogacar, Roglic ed Evenepoel, Bernal infortunato (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è la prima volta e, visto l’andazzo, non sarà neanche l’ultima. Un Giro d’Italia privo di grandi stelle quello che si appresta a partire domani in quel di Budapest: non c’è praticamente nessuno dei migliori corridori al mondo per quanto riguarda le corse a tappe. La sfida attesissima, tutta in casa Slovenia, tra Tadej Pogacar e Primoz Roglic (vincitori precisamente degli ultimi due Tour de France e dell’ultima Vuelta di Spagna) sarà ancora una volta sulle strade transalpine. Alla Grande Boucle potremo assistere nuovamente ad uno spettacolo magnifico che molto probabilmente si ripeterà anche ad agosto in Spagna. Chi sicuramente sarà presente in terra iberica è Remco Evenepoel: il belga ha trovato il colpaccio da campione nonostante i 22 anni alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è la prima volta e, visto l’andazzo, non sarà neanche l’ultima. Unprivo diquello che si appresta a partire domani in quel di Budapest: non c’è praticamente nessuno dei migliori corridori al mondo per quanto riguarda le corse a tappe. La sfida attesissima, tutta in casa Slovenia, tra Tadeje Primoz(vincitori precisamente degli ultimi due Tour de France e dell’ultima Vuelta di Spagna) sarà ancora una volta sulle strade transalpine. Alla Grande Boucle potremo assistere nuovamente ad uno spettacolo magnifico che molto probabilmente si ripeterà anche ad agosto in Spagna. Chi sicuramente sarà presente in terra iberica è Remco: il belga ha trovato il colpaccio da campione nonostante i 22 anni alla ...

