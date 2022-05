Giornata mondiale igiene delle mani: quali sono i momenti indispensabili e perché (Di giovedì 5 maggio 2022) Lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica è ormai diventato un gesto di routine da ripetere più volte al giorno. Abbiamo imparato a non stringersi più la mano quando si incontra qualcuno, a premere i pulsanti del cancello di casa e dell’ascensore con il gomito o con un fazzolettino pulito e a sterilizzare ogni oggetto di uso quotidiano, dal telefono agli occhiali. Con la pandemia da Covid-19 abbiamo cambiato alcune abitudini che possono diffondere ulteriormente il contagio e imparato a mantenerle anche a fine emergenza. sono moltissimi i virus e i batteri che possono essere limitati con una buona igiene delle mani ed evitare molte malattie infettive, dalle più frequenti come l’influenza e il raffreddore al Covid-19. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Lavarsi lecon acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica è ormai diventato un gesto di routine da ripetere più volte al giorno. Abbiamo imparato a non stringersi più la mano quando si incontra qualcuno, a premere i pulsanti del cancello di casa e dell’ascensore con il gomito o con un fazzolettino pulito e a sterilizzare ogni oggetto di uso quotidiano, dal telefono agli occhiali. Con la pandemia da Covid-19 abbiamo cambiato alcune abitudini che posdiffondere ulteriormente il contagio e imparato a mantenerle anche a fine emergenza.moltissimi i virus e i batteri che posessere limitati con una buonaed evitare molte malattie infettive, dalle più frequenti come l’influenza e il raffreddore al Covid-19. ...

Advertising

francesca_flati : Il delirio di #alanfriedman contro @GiuseppeConteIT in diretta televisiva è la peggior pagina del giornalismo di qu… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - istsupsan : ??Domani Giornata mondiale dell'igiene delle mani ???Con lo slogan 'Uniti per la sicurezza: igienizza le mani' che ci… - Tortona_Oggi : VOCI DAL TERRITORIO 94 - 8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa - MCavicchini : RT @busettodavide: Oggi è la Giornata mondiale della libertà di stampa. E infatti Julian Assange sta in galera... -