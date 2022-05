Gioca nella Salernitana, Renica lo consiglia: “Al Napoli al fianco di Koulibaly!” (Di giovedì 5 maggio 2022) Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook al termine della sfida salvezza tra Salernitana e Venezia, vinta dai granata per 2 a 1. Di seguito quanto evidenziato: “Alla Salernitana è arrivata gente competente e si vede. A Venezia, invece, sono incompetenti: è stata distrutta un’ottima squadra (quella del girone d’andata) per prendere Giocatori con la pancia piena e non abituati a lottare per salvarsi”. “Fazio è un ottimo difensore. Lo ripeto, con Koulibaly formerebbe una grande difesa nel Napoli: lui alla guida, alla Albiol, e Koulibaly a completare. Prenderei anche Mazzocchi per completare la rosa”. Renica Salernitana, Fazio Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Alessandro, ex calciatore del, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook al termine della sfida salvezza trae Venezia, vinta dai granata per 2 a 1. Di seguito quanto evidenziato: “Allaè arrivata gente competente e si vede. A Venezia, invece, sono incompetenti: è stata distrutta un’ottima squadra (quella del girone d’andata) per prenderetori con la pancia piena e non abituati a lottare per salvarsi”. “Fazio è un ottimo difensore. Lo ripeto, con Koulibaly formerebbe una grande difesa nel: lui alla guida, alla Albiol, e Koulibaly a completare. Prenderei anche Mazzocchi per completare la rosa”., Fazio

