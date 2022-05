Gentile: “Nessuno faccia campagna elettorale tentando di distruggere il lavoro fatto” (Di giovedì 5 maggio 2022) di Monica De Santis Non ci sta Antonio?Gentile, sindaco di Sapri, ad una campagna elettorale che cerca di denigrare il lavoro fatto diffondendo notizie non vere. Non ci sta ed è pronto a tutelare e difendere in tutte le sedi, gli uffici e l’amministrazione da lui guidata. Attraverso una lunga nota di sfodo, il primo cittadino della cittadina del Golfo di Policastro dunque difende il lavoro dei suoi e attacca chi ha provato a screditare l’operato dell’amministrazione e dell’intero paese… “Se per qualcuno campagna elettorale significa diffondere notizie tendenziose, false e distorte a raffica per cercare di screditare un intero paese allora è arrivato il momento di fermarsi e rispondere. – spiega Gentile – Da alcuni giorni leggiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) di Monica De Santis Non ci sta Antonio?, sindaco di Sapri, ad unache cerca di denigrare ildiffondendo notizie non vere. Non ci sta ed è pronto a tutelare e difendere in tutte le sedi, gli uffici e l’amministrazione da lui guidata. Attraverso una lunga nota di sfodo, il primo cittadino della cittadina del Golfo di Policastro dunque difende ildei suoi e attacca chi ha provato a screditare l’operato dell’amministrazione e dell’intero paese… “Se per qualcunosignifica diffondere notizie tendenziose, false e distorte a raffica per cercare di screditare un intero paese allora è arrivato il momento di fermarsi e rispondere. – spiega– Da alcuni giorni leggiamo ...

