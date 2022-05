Gelmini “Il Pnrr uno stress test per il Paese e le Regioni” (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia ha pensato solo all'interesse del Paese”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. Dal Covid alla guerra in Ucraina passando per il Pnrr e il centrodestra, Gelmini ha tirato le fila di due anni difficilissimi per l'Italia. Dopo aver ringraziato il generale Figliuolo, le Regioni, i volontari, il personale medico e la responsabilità degli italiani, ha spiegato: “La pandemia è sotto controllo, incrociamo le dita per l'autunno quando il Covid in genere si fa sentire di più, ma stavolta abbiamo più strumenti”.La ministra ha definito la guerra in Ucraina “un attacco scellerato della Russia che sta cambiando la geopolitica”. La risposta del mondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia ha pensato solo all'interesse del”. Lo ha detto Mariastella, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. Dal Covid alla guerra in Ucraina passando per ile il centrodestra,ha tirato le fila di due anni difficilissimi per l'Italia. Dopo aver ringraziato il generale Figliuolo, le, i volontari, il personale medico e la responsabilità degli italiani, ha spiegato: “La pandemia è sotto controllo, incrociamo le dita per l'autunno quando il Covid in genere si fa sentire di più, ma stavolta abbiamo più strumenti”.La ministra ha definito la guerra in Ucraina “un attacco scellerato della Russia che sta cambiando la geopolitica”. La risposta del mondo ...

