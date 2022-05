Gas | Governo al lavoro per un piano da 25 miliardi di metri cubi in tre anni

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per il ministro Cingolani una interruzione immediata delle forniture russe creerebbe problemi per il prossimo inverno. Intanto si sta preparando una medio termine

Advertising

fattoquotidiano : “SENZA MOSCA, QUEST’INVERNO CI MANCHERÀ IL 20% DI GAS” Il governo confessa. Macché autosufficienti: lo saremo solo… - pdnetwork : Siamo vicini a una nuova recessione. Il Governo dia un segnale forte o rischiamo il caos sociale. Bloccare il prez… - Agenzia_Italia : Il presidente di @Confindustria, Carlo #Bonomi, all'AGI: “L’industria tema di sicurezza nazionale. Sul #gas appoggi… - brotto_marco : RT @tempoweb: Nuovo #statodiemergenza per la #guerra e rinvio delle #elezioni. 'Cosa studia il governo', l'indiscrezione esplosiva #governo… - MScrobogna : RT @gian20205: Tg5: “ governo italiano al lavoro per essere autonomi dal gas russo entro seconda metà del 2024 “ ?? nel frattempo da dove lo… -

I nostri bisogni sono soddisfatti senza ilrusso'. Altro tema affrontato nel presentare la trimestrale agli analisti, è l'impatto delle misure straordinarie varate dalsugli extraprofitti ...Caro energia, Letta: se la Ue non mette un tetto al prezzo delservirà price cap... Il ... Dico no alla crisi di, si... Conte, basta a vassallo di Letta Anche se nelle prossime ...Attraverso innanzitutto il gas in più legato all’accordo siglato nelle scorse settimane in Algeria dall’Eni che si sta spendendo in prima linea, accanto al governo, per accelerare la diversificazione ...Economia - C'è effettivamente ' la possibilità di un embargo a livello dell'UE sulle forniture di petrolio e gas provenienti dalla Russia' . Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel ...