Fuortes smonta i talk-show: "Non sono ideali per il servizio pubblico" (Di giovedì 5 maggio 2022) "L'idea di giornalisti, operatori, scienziati, intellettuali chiamati a improvvisare su qualsiasi tema non credo che possa fare un buon servizio pubblico. È l'opposto di quello che la Rai ha fatto per lungo tempo". sono le parole lapidarie con cui ieri sera, intervenendo in commissione di Vigilanza, l'amministratore delegato della televisione pubblica Carlo Fuortes ha lasciato intuire dove voglia andare a parare la sua gestione: verso un progressivo ridimensiomanento del talk-show sulle emittenti pubbliche. "Credo personalmente che questo format per l'approfondimento giornalistico non sia il format ideale, nel senso che veramente negli ultimi decenni c'è stato una abuso di questa forma che invece è molto adatta all'intrattenimento su temi leggeri e non su temi politici, sociali e ...

