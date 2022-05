Fred Kerley spaccone contro Jacobs | “L’argento delle Olimpiadi si trasformerà in oro ai Mondiali” Sabato la sfida

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Sono sicuro chedi Tokyo siin oro ai“. La solitaria di, che ha pronunciato questa frase una volta sbarcato a Nairobi, dove7 maggio correrà i 100 metrindo soprattutto il nostro Marcelle il keniano Ferdinand Omanyala. Il 26enne fu infatti secondo ai Giochi della scorsa estate, battuto sonoramente dall’azzurro, e in questa stagione insegue la rivincita. In vista della rassegna iridata di luglio, infatti,è sicuro di metteri al collo la medaglia d’oro, anche perché “la gara sarà nel nostro parco giochi” (si riferisce a Eugene). Atletica, Marcell...

Advertising

Tra gli avversari di Jacobs ci saranno infatti gli statunitensie Trayvon Bromell , due dei migliori sprinter in circolazione, rispettivamente l'argento olimpico dei 100 e il leader ...Si tratta del keniano Ferdinand Omanyala , che insieme a allo statunitense(argento a Tokyo) saranno sicuramente i principali contendenti per il primo posto a Nairobi nei 100 metri. In un'...Marcell Jacobs si sta preparando per il suo attesissimo debutto stagionale all'aperto. Il Campione Olimpico dei 100 metri esordirà sabato 7 maggio a Nairobi, dove andrà in scena una tappa del World Co ...Marcell Jacobs e Fred Kerley, oltre che al primatista africano Ferdinand Omanyala che vanta tra l’altro il personale migliore tra gli iscritti, con il suo 978 ottenuto l’anno scorso proprio nello ...