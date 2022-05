Francia | Macron per rilanciare il partito gli cambia il nome | si chiamerà “Renaissance” Intanto la sinistra si compatta con Mélenchon

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ildi Emmanuel: il movimento del neo-rieletto presidente della Repubblica francese non sipiù “La République en Marche“, ma “” ovvero “Rinascimento”. Una decisione annunciata in una conferenza stampa nel pomeriggio e che devela riforma delcreato nel 2016 e che ora deve affrontare le elezioni legislative dei prossimi 12 e 19 giugno. Un, ha spiegato il delegato generale Stanislas Guerini, che sta a significare “la scelta dell’illuminismo contro l’oscurantismo” e che rievoca una delle parole chiave usate dal capo dell’Eliseo nei suoi discorsi politici. Una mossa che arriva in un clima molto complesso:è stato rieletto, ma l’estrema destra ha ...

Agenzia Nova

... perfettamente incarnato da Emmanuel. Ripensare l'azione Animata da pulsioni velleitarie e smarginate, tra i paesi occidentali inseriti nel campo americano laè quello dotato di ...... nel patto salario minimo a 1400 euro e pensione a 60 anni Elezioni, in attesa degli exit poll e dei risultati del ballottaggio i social si affidano a "Radio Londres" Brigitte, la ... Francia: La Republique en Marche di Macron cambia nome in Renaissance Nel solco di un Esagono che si pensa mondiale, perfettamente incarnato da Emmanuel Macron. Ripensare l’azione (AP Photo/Thibault Camus) Animata da pulsioni velleitarie e smarginate, tra i paesi ...Dopo giorni di intense trattative, mercoledì i principali partiti della sinistra francese hanno raggiunto degli accordi per presentarsi uniti in vista delle elezioni legislative che si terranno su dop ...