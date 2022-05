(Di giovedì 5 maggio 2022) La squadra rosanero accompagnata dal presidente Dario Mirri ha fatto la cosiddetta “acchianata” per affidarsi poi in preghiera a

Advertising

fattoquotidiano : Palermo, “falsa invalida incastrata dalle foto in cui balla la danza del ventre”: sequestrati 205mila euro - WiAnselmo : RT @Mediagol: FOTO, il Palermo da Santa Rosalia prima dei playoff (gallery) - Mediagol : FOTO, il Palermo da Santa Rosalia prima dei playoff (gallery) - himeralive : “Vivo a Tratti”, una mostra tutta dedicata all’amore per la propria città, Palermo, quella di Antonio Romano.… - saviagiallo : RT @MobilitaPA: FOTO “Live”: Inaugura il nuovo Cruise Terminal del Porto di Palermo -

Mediagol.it

Lescattate il giorno dopo il disastro aereo assieme a 300 altri scatti compongono il fascicolo fotografico redatto dal nucleo Investigativo dei carabinieri di. Unafra tante, che ...A tradirla è stata unapostata su Facebook che la immortalava mentre ballava la danza del ventre. Scatto che è diventato una delle prove per i finanzieri del Comando provinciale didella ... FOTO Palermo, verso i playoff: cena di squadra per Brunori e compagni La mia serpentina sbloccò la contesa, ma la vincemmo solo nel finale. E poi il gol al Palermo: dicevano che ero stato fortunato a segnare con un cross di sinistro, ma era tutto voluto e feci il bis ...Comincia il percorso del Palermo di Silvio Baldini nei playoff di Serie C ... Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Mediaeditors; per ogni comunicazione avente ad oggetto ...