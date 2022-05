Formia | nuova area giochi della scuola primaria “Gianni Rodari”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 maggio 2022)– È stata inaugurata la” di via Palazzo, nel quartiere di San Pietro. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Gianluca Taddeo, il vice sindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio, il presidenteCommissione Servizi Sociali Giuseppe Antigiovanni, il dirigente scolastico dell’istituto Lorenzo Cuna, le insegnanti e gli alunni delle classi dell’infanzia. Un nuovo e moderno spazio ricreativo in cui poter giocare in tutta sicurezza. “Si è realizzato un piccolo grande sogno per permettere a tutti gli studenti di giocare e sorridere insieme – ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, che si è detto particolarmente emozionato per aver fatto ritorno nella ...