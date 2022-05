Fondi Vaticano, la difesa del cardinale Becciu dalle accuse di peculato: «Non ho toccato i soldi destinati ai poveri» (Di giovedì 5 maggio 2022) «Da più di un anno e mezzo sono tormentato da una domanda: perché sono state riportate al Santo Padre queste false accuse? Per quale scopo?». Sono queste le parole del cardinale Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato ed ex prefetto delle Cause dei Santi, che si è difeso durante il processo sulla gestione dei Fondi della Segreteria del Vaticano. Becciu, che ha respinto tutte le accuse a suo carico, è imputato per peculato e abuso d’ufficio. L’imputato ha negato che gli investimenti sotto osservazione, come l’acquisto del Palazzo di Londra, siano stati fatti con i soldi destinati ai poveri. «L’Obolo di San Pietro non c’entra», ha detto. «Erano Fondi riservati ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) «Da più di un anno e mezzo sono tormentato da una domanda: perché sono state riportate al Santo Padre queste false? Per quale scopo?». Sono queste le parole delGiovanni Angelo, ex sostituto della Segreteria di Stato ed ex prefetto delle Cause dei Santi, che si è difeso durante il processo sulla gestione deidella Segreteria del, che ha respinto tutte lea suo carico, è imputato pere abuso d’ufficio. L’imputato ha negato che gli investimenti sotto osservazione, come l’acquisto del Palazzo di Londra, siano stati fatti con iai. «L’Obolo di San Pietro non c’entra», ha detto. «Eranoriservati ...

