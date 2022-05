Foggia, Zeman: “La squadra non ha mai perso la voglia di fare risultato” (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo la preziosa vittoria del Foggia ad Avellino, con il risultato di 1-2, e il passaggio al terzo turno dei playoff di Serie C 2021/22, il tecnico Zdenek Zeman ha espresso così la sua soddisfazione: “Il Foggia non ha mai perso la voglia di fare risultato, seppur penso che in molte partita ha fatto meglio sul piano tecnico-tattico”. L’allenatore boemo ha poi parlato del rendimento dei due nuovi arrivati, Rizzo e Nicolao: “Penso che tutte e due i nuovi arrivati stanno facendo bene sulla sinistra, sia Rizzo che Nicolao. Nicolao ha così tanta fantasia che a volte i compagni non lo capiscono. E nemmeno io”. Infine un chiarimento sulle condizioni di Di Grazia: “Il calciatore ha avuto una lussazione alla clavicola”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo la preziosa vittoria delad Avellino, con ildi 1-2, e il passaggio al terzo turno dei playoff di Serie C 2021/22, il tecnico Zdenekha espresso così la sua soddisfazione: “Ilnon ha mailadi, seppur penso che in molte partita ha fatto meglio sul piano tecnico-tattico”. L’allenatore boemo ha poi parlato del rendimento dei due nuovi arrivati, Rizzo e Nicolao: “Penso che tutte e due i nuovi arrivati stanno facendo bene sulla sinistra, sia Rizzo che Nicolao. Nicolao ha così tanta fantasia che a volte i compagni non lo capiscono. E nemmeno io”. Infine un chiarimento sulle condizioni di Di Grazia: “Il calciatore ha avuto una lussazione alla clavicola”. SportFace.

