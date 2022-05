Flotte aziendali - E' boom per l' ibrido | l' elettrico avanza lentamente

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le motorizzazioni ibride stanno crescendo in modo significativo nei parchi auto, mentre le elettriche stentano ancora a causa dei limiti connessi alla limitata autonomia, ai costi di acquisto elevati e alla carenza di un'adeguata rete infrastrutturale. E' quanto emerge da una ricerca condotta dall'Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand su un campione di 103 aziende, con un parco gestito di oltre 120 mila veicoli. In particolare, gli ibridi sono passati dai 6.158 dell'indagine dell'anno scorso a 10.600, mentre le elettriche sono salite da poco più di 3.600 a 4.531. Tra le differenti soluzioni ibride sul mercato, spicca l'ascesa del plug-in (3.698 vetture) che si avvicina al mild (4.880). Le modalità d'uso. La crescita in volume dei veicoli ibridi, seppur esponenziale, è stata frenata in questi mesi dalla mancanza di prodotto e dai conseguenti ...

Il 73% del campione ha infatti dichiarato che l'adozione delle vetture ibride ed elettriche ha portato benefici: in primis, la compliance con i valori(indicata dal 54% dei rispondenti), ...