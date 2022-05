(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando bene, dopo i 14 mld per rinnovare gli scontri sulle bollette di luce e gas, benzina e diesel, abbiamo probabilmente trovato laper evitare aumenti disulla casa, sui risparmi, sugli affitti, dunque una delega fiscale che conferma la flat tax e non prevede nuove, quello che la Lega il centrodestra chiedevano". Così il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.

Advertising

fattoquotidiano : I PARTITI ORA BOMBARDANO IL PREMIER Fisco, riforma del Csm, ddl Concorrenza, Covid: il governo Draghi ora rischia l… - TV7Benevento : Fisco: Salvini, 'vicini a soluzione, no tasse su case' - - ParliamoDiNews : Fisco: Salvini, la patrimoniale su casa-risparmi pare sventata - Politica - ANSA #fisco #salvini #patrimoniale… - infoitinterno : Fisco: Salvini, patrimoniale su casa-risparmi pare sventata ROMA - raffaellamucci1 : RT @FabrizioDalCol: Conte bombarda il premier su Ucraina, bonus e fisco. E trova la sponda di Salvini -

Il governo chiede un nuovo slittamento, la riforma slitta ancora. Ultima trattativa sul catasto per evitare la fiducia Sulla delega fiscale avanti anche senza intesa. Draghi valuta la fiducia ..... Giorgia Meloni, oggi a Como per la conferenza stampa del candidato sindaco Giordano Molteni, commenta così il fatto che la patrimoniale su casa e risparmi, come annunciato all'ANSA da Matteo,...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Con il premier Mario Draghi, Matteo Salvini ha avanzato “una riflessione sul lavoro sicuro, con la reintroduzione dei voucher, perché qui si rischia un’estate di boom ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando bene, dopo i 14 mld per rinnovare gli scontri sulle bollette di luce e gas, benzina e diesel, abbiamo probabilmente trovato la soluzione per ...