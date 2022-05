(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Massì teniamoci le cose che non funzionano. Le esigenze di modernizzdi un sistema obsoleto, possono attendere. Il paradiso può attendere. Continuiamo ad applicare il moltiplicatore 160, che domani potrà essere 100, 150, 170, 180 o qualsiasi altro numeretto a caso, a rendite che si sono stratificate in epoche totalmente diverse, rendite totalmente sganciare dal mondo delle cose vere e reali. Contenti loro, contenti tutti”. Così il deputato Nunziodi, componente della Commissione Finanze a Montecitorio, dopo l'annuncio da parte del Centrodestra che ilverrà progressivamente aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto aiattuali. “Il centrodestra terrorizzando gli italiani con fantasmi inesistenti, visto che mai ...

TV7Benevento : Fisco: Angiola (Azione), 'non cambiano criteri catasto, italiano condannati ad arretratezza' -… -

L'atteggiamento di Salvini e dei suoi colleghi relativamente alla legge delega sul fisco è stato ... Nunzio Angiola, deputato di Azione, ha affermato che "vedendo l'impegno con cui il Centrodestra di ...Le novità Nella mattinata, le divergenze tra centrodestra e centrosinistra sul fisco avevano dato ... Nunzio Angiola, deputato di Azione, aveva ipotizzato che il centrodestra volesse far cadere la ... Costruire un fisco più giusto e più equo. Perché non ci si può nascondere dietro un dito: è indubbio che la sinistra ha un problema non solo con l'identità, ma ha un problema anche sul concetto di ...