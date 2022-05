(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Idel rugby uniti a quelli dellae del rispetto delle istituzioni sono i concetti alla base dell’incontro che si è tenuto ieri mattina alla Caserma di via Monte di Dio a Napoli, tra una delegazione della CommissioneSud della Federazione Italia Rugby ed i vertici del VI Reparto Mobile delladi Stato partenopea, per sancire l’accordo, stipulato lo scorso dicembre tra la Federazione e ladi Stato, per lo sviluppo del rugby nel meridione del paese. La convenzione, che rientra nel progettoSud della Federazione Italiana Rugby mira a promuove, all’interno degli istituiti scolastici di Napoli, non solo il, la formazione e la pratica rugbistica ma anche i...

anteprima24 : ** Fir Campania e #Polizia in prima linea per rilancio #Valori #Sport e #Legalità **

Questa scelta è un fortissimo segnale dell'importanza che ha lae in generale il sud nel progetto di Marzio Innocenti. Si tratta anche di un grande attestato di stima per una società come l'...Lombardia, Veneto, Emilia - Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia,, Abruzzo le regioni che ospiteranno la contesa, prevedendo in parallelo i titoli ... Fir Campania e Polizia in prima linea per rilancio valori sport e legalità Comunica Carlo Rossi, delegato provinciale di Benevento della FIR e coordinatore del Gruppo “Rugby Friends”: La “Giornata di Celebrazione dei rugbisti sanniti deceduti” è stata riprogrammata per il gi ...Si comunica che la “Giornata di Celebrazione dei rugbisti sanniti deceduti” è stata riprogrammata per il giorno 15 maggio 2022 alle ore 11.00 presso il campo “Alfredo Dell’Oste” di contrada Pacevecchi ...