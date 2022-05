Fiorentina, Italiano: “Restare uniti per cercare di ripartire, vogliamo punti” (Di giovedì 5 maggio 2022) “In queste ultime tre partite dobbiamo stare tutti uniti, tutti insieme per cercare di ripartire. È un dato di fatto che non siamo in un bel periodo per risultati e punti ma in queste ultime gare dobbiamo cercare di fare l’ultimo sforzo, a partire da quella di lunedì prossimo“. Suona la carica Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in vista della sfida contro la Roma nel Monday Night al Franchi. “Dobbiamo cercare di fare punti, di essere la solita Fiorentina e cercare di vincere la partita – ha sottolineato il tecnico viola in un’intervista ai canali social del club -. Ormai mancano poche partite, ci sono pochi punti a disposizione. Siamo ancora lì nonostante quest’ultimi ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) “In queste ultime tre partite dobbiamo stare tutti, tutti insieme perdi. È un dato di fatto che non siamo in un bel periodo per risultati ema in queste ultime gare dobbiamodi fare l’ultimo sforzo, a partire da quella di lunedì prossimo“. Suona la carica Vincenzo, allenatore della, in vista della sfida contro la Roma nel Monday Night al Franchi. “Dobbiamodi fare, di essere la solitadi vincere la partita – ha sottolineato il tecnico viola in un’intervista ai canali social del club -. Ormai mancano poche partite, ci sono pochia disposizione. Siamo ancora lì nonostante quest’ultimi ...

