Fibromialgia, Abbate: "Ho presentato proposta di legge per riconoscimento come patologia invalidante" (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – "Ho depositato, il 9 dicembre 2020, una proposta di legge con oggetto 'riconoscimento della Fibromialgia quale patologia invalidante'. Lo ritengo un atto necessario e dovuto per tutti i pazienti colpiti da questa grave malattia". A dichiararlo il consigliere regionale Luigi Abbate. "L'iter ha preso il via con la discussione della proposta in V e II Commissione consiliare permanente dello scorso 4 maggio. L'iniziativa ha trovato accoglimento da parte di tutte le forze politiche che compongono il Consiglio Regionale della Campania. Maggioranza e minoranza che ringrazio per aver saputo cogliere l'importanza di tale proposta. La Fibromialgia o Sindrome fibromialgica (FM) è una ...

