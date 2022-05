Ferrari SP48 Unica | la nuova one - off di Maranello

(Di giovedì 5 maggio 2022)(MODENA) -ha presentato, ultima nata della serie one - off. La vettura entra a far parte del gruppo più esclusivo dell'intera produzione della Casa di, vale a ...

La one - offUnica, progettata per un affezionato cliente del Cavallino Rampante che è stato coinvolto in ogni fase della sua creazione, rappresenta quindi un'audace reinterpretazione di ...La casa di Maranello ha tolto i veli allaUnica, figlia del programma Progetti Speciali rivolto ai clienti in cerca della massima esclusività. Basata sulla piattaforma della F8 Tributo, con cui condivide anche il ...Una vettura realizzata su misura, partendo dalla F8, che colpisce a vista d’occhio soprattutto nella visione ¾ posteriore. Grande opera, ma non deve piacere a tutti ...Nuova Ferrari SP48 Unica: la casa di Maranello presenta la supercar in pezzo unico realizzata a partire dalla F8 Tributo con motore da 720 CV: Video e foto ...