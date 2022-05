Ferrara: “Oltre 1000 visitatori in un solo giorno a San Pietro a Corte” (Di giovedì 5 maggio 2022) di Monica De Santis “C’è voglia di partecipazione, di essere presenti e di rivevere la città”. Alessandro?Ferrara, assessore alle attività produttive e al turismo per il Comune di?Salerno, commenta in maniera positiva il boom di presenze che anche nello scorso fine settimana si è registrato a Salerno, e commenta anche positivamente il ritorno di tutti gli eventi culturali che stanno facendo ripartire Salerno e rivivere un clima che era tanto mancato. “solo nella giornata del primo maggio – spiega ancora Ferrara – nel complesso monumentale di San Pietro a Corte abbiamo registrato ben 1000 presenze. Sono numeri importanti per il sito storico, che già nel weekend di Pasqua aveva fatto registrare le stesse presenze del Museo di Reggio?Calabria dove sono custoditi i Bronzi di Riace. Questo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) di Monica De Santis “C’è voglia di partecipazione, di essere presenti e di rivevere la città”. Alessandro?, assessore alle attività produttive e al turismo per il Comune di?Salerno, commenta in maniera positiva il boom di presenze che anche nello scorso fine settimana si è registrato a Salerno, e commenta anche positivamente il ritorno di tutti gli eventi culturali che stanno facendo ripartire Salerno e rivivere un clima che era tanto mancato. “nella giornata del primo maggio – spiega ancora– nel complesso monumentale di Sanabbiamo registrato benpresenze. Sono numeri importanti per il sito storico, che già nel weekend di Pasqua aveva fatto registrare le stesse presenze del Museo di Reggio?Calabria dove sono custoditi i Bronzi di Riace. Questo ...

