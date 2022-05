Fedez, dopo il brutto male arriva la confessione: “Avere un tumore…” | La sua vita non sarà più la stessa (Di giovedì 5 maggio 2022) Negli ultimi mesi Fedez ha passato uno dei momenti più brutti della sua vita, a causa del brutto male che l’ha colpito all’improvviso La malattia diagnosticata a Fedez è arrivata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno. Come sappiamo benissimo, i Ferragnez assieme ai loro figli formano una delle famiglie più celebri d’Italia, amata da milioni di fans che apprezzano il lavoro svolto dalla coppia sui social network. Chiara è riuscita a creare un vero impero digitale e commerciale, motivo per cui il suo nome ha spopolato anche oltreoceano. Chiara Ferragni e Fedez (Websource)Proprio di recente, la coppia ha preso parte al Met Gala di New York. Entrambi hanno sfoggiato tutta la loro eleganza, con dei vestiti ‘scintillanti’ che sono ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 5 maggio 2022) Negli ultimi mesiha passato uno dei momenti più brutti della sua, a causa delche l’ha colpito all’improvviso La malattia diagnosticata ata nella suacome un fulmine a ciel sereno. Come sappiamo benissimo, i Ferragnez assieme ai loro figli formano una delle famiglie più celebri d’Italia, amata da milioni di fans che apprezzano il lavoro svolto dalla coppia sui social network. Chiara è riuscita a creare un vero impero digitale e commerciale, motivo per cui il suo nome ha spopolato anche oltreoceano. Chiara Ferragni e(Websource)Proprio di recente, la coppia ha preso parte al Met Gala di New York. Entrambi hanno sfoggiato tutta la loro eleganza, con dei vestiti ‘scintillanti’ che sono ...

