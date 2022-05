Federica Scarelli | quel retroscena del passato mai rivelato prima

(Di giovedì 5 maggio 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Sciarelli spiazza davvero tutti, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare undel genere per la conduttrice di Rai Tre. Torna al centro dell’attenzione la conduttrice di Rai Tre che tutto il pubblico conosce davvero molto bene e che da anni segue con la suaserata di Chi l’ha visto, malo che

Advertising

YouMovies

Federica Sciarelli spiazza davvero tutti, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un retroscena del genere per la conduttrice di Rai Tre. Torna al centro dell’attenzione la conduttrice di Rai Tre che ...“La madre di Andreea è una persona fragile: sta soffrendo molto in questo momento – ha proseguito il patrigno della 27enne ai microfoni del programma condotto da Federica Sciarelli – non abbiamo idea ...