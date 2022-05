Fed alza tassi di 50 pb e avvia riduzione del bilancio da giugno (Di giovedì 5 maggio 2022) La Federal Reserve ha annunciato un nuovo aumento dei tassi di interesse sui fed funds, ma stavolta da 50 punti base, in linea con le attese prevalenti. "Voglio dire agli americani che l'inflazione attuale è troppo elevata, che capiamo le difficoltà che provoca ma che abbiamo gli strumenti per rimetterla sotto controllo", ha affermato il presidente Jay Powell, nella conferenza stampa al termine del Fomc, il direttorio che stabilisce a politica monetaria sul dollaro. E' la prima volta dal 2000 che la Fed opera un aumento di questa portata e la prima volta dal 2006 che decide aumenti in due riunioni consecutive. Ma, dato il quadro di elevata inflazione al quale sta reagendo, questo è solo l'inizio di una serie di rialzi per raggiungere, se non superare, il livello di "neutralità", che a sua volta è oggetto di dibattito. Su questo "mi attendo che sul tavolo dei prossimi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 maggio 2022) La Federal Reserve ha annunciato un nuovo aumento deidi interesse sui fed funds, ma stavolta da 50 punti base, in linea con le attese prevalenti. "Voglio dire agli americani che l'inflazione attuale è troppo elevata, che capiamo le difficoltà che provoca ma che abbiamo gli strumenti per rimetterla sotto controllo", ha affermato il presidente Jay Powell, nella conferenza stampa al termine del Fomc, il direttorio che stabilisce a politica monetaria sul dollaro. E' la prima volta dal 2000 che la Fed opera un aumento di questa portata e la prima volta dal 2006 che decide aumenti in due riunioni consecutive. Ma, dato il quadro di elevata inflazione al quale sta reagendo, questo è solo l'inizio di una serie di rialzi per raggiungere, se non superare, il livello di "neutralità", che a sua volta è oggetto di dibattito. Su questo "mi attendo che sul tavolo dei prossimi ...

