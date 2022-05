Farmaceutica: Guenter (Merck), 'in Italia in 5 anni 227 mln investiti e 49 studi' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - "L'Italia è un paese molto importante per Merck" gruppo farmaceutico "attivo nel Paese dal 1906. Abbiamo dunque una lunga storia e una grande eredità di cui siamo molto orgogliosi, così come siamo fiduciosi di avere un grande futuro in Italia. Abbiamo infatti investito circa 227 milioni negli ultimi cinque anni, per esempio nello stabilimento di Bari, e sono 49 gli studi clinici condotti nell'ultimo quinquennio". Così Peter Guenter, membro dell'Executive board di Merck e Ceo Healthcare, intervistato dall'Adnkronos Salute a margine della sua visita aziendale in Italia. "In questo momento, mentre noi parliamo - riferisce - abbiamo più di 30 studi clinici attivi sui nostri prodotti innovativi". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - "L'è un paese molto importante per" gruppo farmaceutico "attivo nel Paese dal 1906. Abbiamo dunque una lunga storia e una grande eredità di cui siamo molto orgogliosi, così come siamo fiduciosi di avere un grande futuro in. Abbiamo infatti investito circa 227 milioni negli ultimi cinque, per esempio nello stabilimento di Bari, e sono 49 gliclinici condotti nell'ultimo quinquennio". Così Peter, membro dell'Executive board die Ceo Healthcare, intervistato dall'Adnkronos Salute a margine della sua visita aziendale in. "In questo momento, mentre noi parliamo - riferisce - abbiamo più di 30clinici attivi sui nostri prodotti innovativi". ...

