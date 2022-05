Famiglia morta in casa a Macerata: il risultato dell’autopsia sui corpi di padre, madre e figlio (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono stati resi noti i risultati dell’autopsia condotta sui corpi di Eros Canullo, Maria Angela Moretti e Alessandro Canullo, padre, madre e figlio trovati senza vita nella loro casa di Macerata nel settembre scorso. Dagli elementi raccolti in sede medico legale emergerebbe un quadro chiaro di cosa è successo nella villetta in cui la Famiglia è stata trovata morta mesi fa. Famiglia morta in casa a Macerata: il risultato dell’autopsia Poche ore fa sono emerse le conclusioni a cui sarebbero giunti il medico legale Roberto Scendoni e il tossicologo Rino Froldi, incaricati degli accertamenti sui cadaveri di Eros Canullo, pensionato ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono stati resi noti i risultaticondotta suidi Eros Canullo, Maria Angela Moretti e Alessandro Canullo,trovati senza vita nella lorodinel settembre scorso. Dagli elementi raccolti in sede medico legale emergerebbe un quadro chiaro di cosa è successo nella villetta in cui laè stata trovatamesi fa.in: ilPoche ore fa sono emerse le conclusioni a cui sarebbero giunti il medico legale Roberto Scendoni e il tossicologo Rino Froldi, incaricati degli accertamenti sui cadaveri di Eros Canullo, pensionato ...

