F1 | Mattia Binotto | “Non è cambiato molto rispetto al passato | nelle prime quattro gare pochi sviluppi”

(Di giovedì 5 maggio 2022) La partita deglitiene banco in F1. Dopo leandate in scena, la situazione in vetta alla graduatoria tra Ferrari e Red Bull è decisamente interessante. La Rossa, dominante in Australia, ha dovuto incassare il duro colpo della doppietta della scuderia anglo-austriaca nell’appuntamento di casa a Imola, sfruttando alcuni aggiornamenti sulla RB18. Ecco che tutti invocano update sulla F1-75 per rispondere a Miami al team di Milton Keynes. Nei fatti, il pacchetto significativo è previsto a Barcellona e per il weekend in Florida la scuderia di Maranello ha optato per un lavoro di “affinamento”,alle caratteristiche del circuito. Si parla di una nuova ala posteriore, di un motore più potente e forse di un nuovo fondo per minimizzare il pompaggio aerodinamico. Interventi sì, ...

