F1, le 5 risposte attese dal GP di Miami. La Ferrari risponderà alla Red Bull? La Mercedes rinascerà? Chi rischia di più? (Di giovedì 5 maggio 2022) Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul nuovissimo tracciato della Florida, vivremo un weekend di capitale importanza per il primo scorcio di questo campionato. Tra duello in vetta e battaglia nella pancia del gruppo, gli spunti non mancheranno. Andiamo, quindi, ad analizzare le 5 domande più importanti che precedono la trasferta americana… 1 Il nuovo circuito di Miami chi favorirà? Costruito attorno all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL, si tratta di un mix tra tratti veloci e curve lente. Il giro si apre con il rettilineo del traguardo che dovrebbe portare le vetture a circa 300kmh prima di curva 1 da circa 150 km/h, un destra-sinistra-destra che apre un altro tratto di scorrimento da circa ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul nuovissimo tracciato della Florida, vivremo un weekend di capitale importanza per il primo scorcio di questo campionato. Tra duello in vetta e battaglia nella pancia del gruppo, gli spunti non mancheranno. Andiamo, quindi, ad analizzare le 5 domandeimportanti che precedono la trasferta americana… 1 Il nuovo circuito dichi favorirà? Costruito attorno all’Hard Rock Stadium, casa deiDolphins della NFL, si tratta di un mix tra tratti veloci e curve lente. Il giro si apre con il rettilineo del traguardo che dovrebbe portare le vetture a circa 300kmh prima di curva 1 da circa 150 km/h, un destra-sinistra-destra che apre un altro tratto di scorrimento da circa ...

