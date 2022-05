F1 | Juan Pablo Montoya | “Ferrari favorita sull’asciutto a Miami | Verstappen il migliore sul bagnato”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Siamo alla vigilia del weekend del GP di, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato della Florida, il confronto tra lae la Red Bull è il tema principale del fine-settimana. A Imola, la scuderia di Milton Keynes ha messo a segno una doppietta, dando chiari segnali di vitalità, considerando il successo dell’olandese Maxe il secondo posto del messicano Sergio Perez. La Rossa dovrà rispondere su una pista che, teoricamente, non dovrebbe adattarsi così tanto alle caratteristiche della F1-75. I lunghi rettilinei presenti sul layout della Florida potrebbero infatti favorire la RB18 ed è anche per questo che la scuderia di Maranello ha pensato di introdurre degli aggiornamenti sul motore per migliorare il proprio comportamento in quel caso. Interessato alle vicende del GP diè ...

In caso di week - end bagnato,Montoya scommetterebbe sulla vittoria di Max Verstappen nel GP di Miami, quinta prova del mondiale 2022 di Formula 1. Il colombiano, presente in Florida per il primo storico appuntamento al ...Una vecchia conoscenza del Circus comeMontoya , ancora seguitissimo negli Stati Uniti e in procinto di prendere parte - il prossimo 29 maggio - alla sua settima 500 miglia di Indianapolis ... Siamo alla vigilia del weekend del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato della Florida, il confronto tra la Ferrari e la Red Bull è il tema principale del fine-settimana. A ...In caso di week-end bagnato, Juan Pablo Montoya scommetterebbe sulla vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Miami, quinta prova del mondiale 2022 di Formula 1. Il colombiano, presente in Florid ...