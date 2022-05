F1 | Benedetto Vigna | “Sono entusiasta dei risultati ottenuti della Gestione Sportiva della Ferrari”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ottimismo e voglia di fare. In un incontro con gli analisti finanziari,ha sottolineato le qualità evidenziate dallarelativamente al progettoF1-75, monoposto con la quale Charles Leclerc è attualmente in vetta al Mondiale 2022 di F1. L’Amministratore Delegatoscuderia di Maranello, infatti, ha commentato gli attuali riscontridalla Rossa nella massima categoria dell’automobilismo, sottolineando anche come finora anche il pacchetto abbia dato deiottimi in relazione agli obiettivi. “Mi entusiasma rivedere il team di F1 lottare per le posizioni di vertice ...