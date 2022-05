F1: a 40 anni dalla scomparsa di Gilles Villeneuve, la famiglia lo ricorda (Di giovedì 5 maggio 2022) Miami, 5 mag. - (Adnkronos) - Il Gran Premio di Miami l'8 maggio segnerà 40 anni dal giorno in cui il pilota canadese Gilles Villeneuve perse tragicamente la vita in un incidente al Gran Premio del Belgio a Zolder. Aveva solo 32 anni. La famiglia di Villeneuve, tra cui la moglie Joann, la figlia Melanie e il figlio campione del mondo di F1 Jacques, ha ricordato l'occasione con una toccante e potente intervista sull'eredità che l'icona dell'automobilismo ha lasciato. L'intervista farà parte del documentario Sky OriginalVilleneuve Pironi prossimamente in onda su Sky e in streaming su NOW. Villeneuve Pironi' racconterà la storia sorprendente dei due talentuosi piloti di F1: Gilles Villeneuve e Didier ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Miami, 5 mag. - (Adnkronos) - Il Gran Premio di Miami l'8 maggio segnerà 40dal giorno in cui il pilota canadeseperse tragicamente la vita in un incidente al Gran Premio del Belgio a Zolder. Aveva solo 32. Ladi, tra cui la moglie Joann, la figlia Melanie e il figlio campione del mondo di F1 Jacques, hato l'occasione con una toccante e potente intervista sull'eredità che l'icona dell'automobilismo ha lasciato. L'intervista farà parte del documentario Sky OriginalPironi prossimamente in onda su Sky e in streaming su NOW.Pironi' racconterà la storia sorprendente dei due talentuosi piloti di F1:e Didier ...

