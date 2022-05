F1 22 | Scopriamo il Gran Premio di Miami nella prima prova del nuovo capitolo della serie

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 5 maggio 2022) Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo dire una build dell’attesissimo F1 22 ed in particolare abbiamo testato le nuove monoposto nel circuito di. Il circuito in questione sarà una novità assoluta nel circus e sembra essere stato preso in seria considerazione da EA Sports e Codemasters per sponsorizzare ilsimulatore. Il circuito disi differenzia enormemente dai “tradizionali” circuiti che siamo abituati a vedere in tv. Seguendo le gesta dei nostri beniamini e per imparare i punti di frenata e le giuste marce per fruttare pienamente tutte le traiettorie avremo bisogni di un numero considerevole di giri. Situato nel cuorecittà, i piloti e i giocatori dovranno superare 19 curve, molte delle ...