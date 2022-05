Ex Ilva | la Cedu condanna di nuovo l’Italia | “Viola ancora il diritto alla salute” E bacchetta lo Stato sull’esecuzione della sentenza del 2018

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’exdi Taranto continua are i diritti degli abitanti del capoluogo ionico. Lo ha affermato per la seconda volta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha emesso quattro sentenze dicontro loitaliano al termine dello studio di una serie di ricorsi presentati da un nutrito numero di tarantini. Il verdetto, in sostanza, ripercorre quanto già affermato il 24 gennaioquandofuta per il primo dei ricorsie nel quale la Corte aveva chiaramente spiegato che le misure previste dall’autorizzazione integrata ambientale concessa anel 2012 non erano state realizzate mettendo in pericolo ladi ...