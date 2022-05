Eurovision 2022, Albania: cosa è successo alla cantante Ronela Hajati? Perché è stata censurata? VIDEO e FOTO (Di giovedì 5 maggio 2022) Primi problemi all’Eurovision 2022: la cantante dell’Albania – Ronela Hajati – è stata censurata. Ma Perché? Leggi anche: Eurovision, tutte le partecipazioni dell’Italia: cantanti, canzoni in gara, piazzamento in classifica, chi ha vinto e quando, vincitori italiani Perché Ronela Hajati dell’Albania è stata censurata all’Eurovision 2022? Ronela Hajati – la cantante che rappresenta l’Albania all’Eurovision... Leggi su donnapop (Di giovedì 5 maggio 2022) Primi problemi all’: ladell’– è. Ma? Leggi anche:, tutte le partecipazioni dell’Italia: cantanti, canzoni in gara, piazzamento in classifica, chi ha vinto e quando, vincitori italianidell’all’– lache rappresenta l’all’...

Advertising

SkyTG24 : Eurovision 2022, Il Volo ospite alla semifinale canta il suo Grande Amore - WARNERMUSICIT : ‘I Am Emma’ il nuovo EP di @itsemmamuscat, contenente il singolo ‘I Am What I Am’ con cui parteciperà all’Eurovisio… - rockolpoprock : Il Volo sarà ospite dell'Eurovision Song Contest 2022 - robertopontillo : RT @Raiofficialnews: ? Gigliola Cinquetti è ospite della gran finale di #ESC2022 con la sua intramontabile “Non ho l’età” che nel 1964 vins… - RaiRadio2 : RT @Raiofficialnews: ? Gigliola Cinquetti è ospite della gran finale di #ESC2022 con la sua intramontabile “Non ho l’età” che nel 1964 vins… -