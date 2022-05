Europa League | semifinali ritorno | il programma delle gare di ritorno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 maggio 2022) Torna l’con ledidopo la bellezzaduedisputate (tra martedì e ieri sera) dalla sorella maggiore Champions. Archiviate led’andata, le quattro compagini rimaste saranno artifici del proprio destino con una gara, una mezza finale, per decidere le sorti del loro cammino europeo e per staccare il passa per la finalissima di Siviglia. Il West Ham, dopo aver rimediato una sconfitta in casa per 2-1 contro i tedeschi dell’Eintracht, si trova sotto nel risultato e dovrà ribaltare le sorti della sfida con un importante prestazione alla Deutsche Bank Park di Francoforte. Anche i Rangers di Glasgow hanno rimediato una sconfitta contro i tedeschi del Lipsia per 1-0: gli scozzesi, vera e ...