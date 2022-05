Europa League, scontri a Francofrote: 30 arresti (Di giovedì 5 maggio 2022) scontri nella giornata a Francoforte per la semifinale di Europa League tra Eintracht e West Ham: 30 arresti e due inglesi in ospedale Pomeriggio di scontri a Francoforte tra i “tifosi” di Eintracht e West Ham, che si affronteranno stasera nella semifinale di Europa League. La polizia tedesca ha dovuto infatti intervenire per sedare le numerose risse in città. I numeri parlano di 30 persone arrestate e due inglesi a seguito degli Hammers ricoverati dopo aver perso conoscenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022)nella giornata a Francoforte per la semifinale ditra Eintracht e West Ham: 30e due inglesi in ospedale Pomeriggio dia Francoforte tra i “tifosi” di Eintracht e West Ham, che si affronteranno stasera nella semifinale di. La polizia tedesca ha dovuto infatti intervenire per sedare le numerose risse in città. I numeri parlano di 30 persone arrestate e due inglesi a seguito degli Hammers ricoverati dopo aver perso conoscenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : #Agnelli: 'Una #Superlega di fatto ce l'abbiamo già... Avremo una Premier League tutto l'anno e una che si gioca da… - CalcioNews24 : Europa League, scontri a Francofrote: 30 arresti - biginthecloutch : RT @DVACMILAN: Emery ha vinto una Europa League ed è arrivato in semifinale di Champions con Raul Albiol difensore centrale. Non oso immagi… - Daniele91Nap : ADL parla di cosa ha vinto il Chelsea Caro Adielle ha vinto solo 2 champions league e 1 europa league tu oltre a… - ClockEndItalia : ??? ???????????? - ?????????????????????????????? ?? ??? @MartiGunner & @Fedenwski Tutti a cantare l'inno dell'Europa League, in attesa d… -