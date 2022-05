Europa League, sarà Rangers - Eintracht Francoforte in finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono Rangers e Eintracht Francoforte le due finaliste dell'edizione 2021/2022 dell'Europa League. La squadra scozzese ha ribaltato il risultato dell'andata (1 - 0) contro il Lipsia vincendo per 3 - 1 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 maggio 2022) Sonole due finaliste dell'edizione 2021/2022 dell'. La squadra scozzese ha ribaltato il risultato dell'andata (1 - 0) contro il Lipsia vincendo per 3 - 1 ...

Advertising

OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - federicocasotti : In quattro anni semifinale di Champions League, semifinale di Europa League, e ora una finale di Conference da gioc… - ilpost : La Roma giocherà la prima finale di Europa Conference League - Frances00492805 : @Jackos89 @capuanogio Perche 12 anni, l’inter non ha giocato la finale col siviglia 2 anni fa? Era europa league, e… - Daniele91Nap : RT @audelss: La finale di Europa League sarà Rangers vs Francoforte. Ricordo, con commozione, chi parlava di scalata impossibile e di avver… -