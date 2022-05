Europa League, finaliste cercansi: sarà derby tutto tedesco a Siviglia? (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci siamo, ecco il penultimo capitolo di questa stagione intensa di Europa League, dove le vere favorite sono tutte andate fuori e in pista a ballare sono rimaste squadre di grande livello, ma non sicuramente quelle attese. A Siviglia, fra pochi giorni, si consumerà l’atto conclusivo di questa edizione e le semifinali di ritorno sono pronte a emettere il loro verdetto. La prima domanda è: sarà derby tutto tedesco? Oppure, incredibilmente, sarà una sfida tra due britanniche? L’andata, seppur con vittorie delle due squadre della Bundesliga, ha lasciato aperto ogni possibile discorso in vista del ritorno. E in ogni caso, sarà una mezza sorpresa: va ricordato come le quattro squadre, nessuna esclusa, appena dieci anni fa erano tutte tra ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci siamo, ecco il penultimo capitolo di questa stagione intensa di, dove le vere favorite sono tutte andate fuori e in pista a ballare sono rimaste squadre di grande livello, ma non sicuramente quelle attese. A, fra pochi giorni, si consumerà l’atto conclusivo di questa edizione e le semifinali di ritorno sono pronte a emettere il loro verdetto. La prima domanda è:? Oppure, incredibilmente,una sfida tra due britanniche? L’andata, seppur con vittorie delle due squadre della Bundesliga, ha lasciato aperto ogni possibile discorso in vista del ritorno. E in ogni caso,una mezza sorpresa: va ricordato come le quattro squadre, nessuna esclusa, appena dieci anni fa erano tutte tra ...

Advertising

capuanogio : #Agnelli: 'Una #Superlega di fatto ce l'abbiamo già... Avremo una Premier League tutto l'anno e una che si gioca da… - corra_pio : @SacroFuoco @EdoardoMecca1 Avversarie da Europa League: Inter squadra italiana attualmente migliore per il calcio e… - NotTheRealPeep : @fnapolisempre83 @Eurosport_IT @Fonsino85 Eh infatti si è visto come è facile vincere una competizione internaziona… - DewasaWajib : Europe - UEFA Europa Conference League Roma vs Leicester City #Europe #UEFAEuropaLeague #UEFA #EuropaLeague… - tuttonapoli : Roma a caccia della finale, oggi le semifinali di Conference ed Europa League: il programma -