Europa League | Eintracht-West Ham e Rangers-Lipsia LIVE 0-0

Advertising

capuanogio : #Agnelli: 'Una #Superlega di fatto ce l'abbiamo già... Avremo una Premier League tutto l'anno e una che si gioca da… - FrancisJUnder12 : @FrancescoLaur72 @SkySport @juventusfc Probabilmente vige una regola che dopo l'inno della champions o dell'europa… - AmericanStreams : RT @sportsnmore247: ??Diretta TV ??? @tvcoverage247 ??Roma Leicester City In Diretta ??Roma Leicester City Diretta Tv ??Roma Leicester City I… - oscarsonlive : RT @sportsnmore247: ??Diretta TV ??? @tvcoverage247 ??Roma Leicester City In Diretta ??Roma Leicester City Diretta Tv ??Roma Leicester City I… - tvcoverage247 : RT @sportsnmore247: ??Diretta TV ??? @tvcoverage247 ??Roma Leicester City In Diretta ??Roma Leicester City Diretta Tv ??Roma Leicester City I… -

... ma al momento José Mourinho ha eguagliato il percorso europeo di Paulo Fonseca (che la semifinale peraltro l'aveva raggiunta in) e in campionato ha fatto un solo punto in più rispetto ......30 AGIL Novara - Monza 2 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Piacenza - Monza 3 - 0 19:30 Verona - Milano 1 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO -21:00 West Ham - Eintracht F. 1 - 2 21:00 Lipsia - ...Non c'è solo Roma-Leicester: tutte le formazioni ufficiali della serata di Europa League e di Marsiglia-Feyenoord, l'altra semifinale di Conference ...Hanno un giocatore di alto livello in posizione 4, che è Figari; in porta c’è Pellegrini, il secondo portiere della Nazionale nella recente World League, poi hanno un altro ottimo giocatore come Guidi ...