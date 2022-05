Etna | Taormina e Duomo di Ragusa Ibla tra i luoghi più ricercati in Sicilia Orientale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Catania – L’, con il suo parco e il rifugio Sapienza, è il luogo più cliccato dai turisti che visitano la. Seguecon Isola Bella e Teatro Greco e al terzo posto c’è ildi San Giorgio a. Sono questi i primissimi dati, su 25 mila accessi unici, che emergono dalle statistiche di navigazione sugli undici totem turistici disseminati in alcune località di grande attrattiva, messe in rete dal progetto SicilyKiosk promosso da TechLab Works (capofila), IndustriaO1 e Flazio all’interno del PO FESR2014-2010 Azione 1.1.3. Tra le altre ricerche spiccano anche ildi San Pietro di Modica, il Castello di Acicastello, il Giardino Bellini e piazzadi Catania.I totem ...

Advertising

73Orlando73 : RT @Lasiciliaweb: L’Etna questa sera al tramonto visto da Taormina (foto Giuseppe Parisi) #etna #taormina #sicilia #sicily #italia #ital… - Balqis_3asal : RT @Lasiciliaweb: L’Etna questa sera al tramonto visto da Taormina (foto Giuseppe Parisi) #etna #taormina #sicilia #sicily #italia #ital… - FloraPisacane : RT @Lasiciliaweb: L’Etna questa sera al tramonto visto da Taormina (foto Giuseppe Parisi) #etna #taormina #sicilia #sicily #italia #ital… - Katanesella : RT @Lasiciliaweb: L’Etna questa sera al tramonto visto da Taormina (foto Giuseppe Parisi) #etna #taormina #sicilia #sicily #italia #ital… - SDSNeto : RT @Lasiciliaweb: L’Etna questa sera al tramonto visto da Taormina (foto Giuseppe Parisi) #etna #taormina #sicilia #sicily #italia #ital… -

RagusaOggi

L', con il suo parco e il rifugio Sapienza, è il luogo più cliccato dai turisti che visitano la Sicilia Orientale. eguecon Isola Bella e Teatro Greco e al terzo posto c'è il Duomo di San ...Faremo tappa sulla costa orientale per salire sull'che, per la sua straordinaria bellezza, è ...belli d'Italia da visitare almeno una volta nella vita Come non fare tappa nell'elegante, ... Etna, Taormina e Ragusa Ibla i luoghi più ricercati dai visitatori della Sicilia Orientale L’Etna, con il suo parco e il rifugio Sapienza, è il luogo più cliccato dai turisti che visitano la Sicilia Orientale. Segue Taormina con Isola Bella e Teatro Greco e al terzo posto c’è il Duomo di ...prossimo al Parco Naturale dell'Etna, a pochi chilometri da Taormina, l’azienda vitivinicola nata agli inizi del Novecento, che la Famiglia Tommasi ha acquisito in occasione del 120° anniversario ...