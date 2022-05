Estrazioni del Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, di oggi 5 maggio 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Lotto, SimboLotto, 10eLotto e SuperEnaLotto: Alle 20, l’estrazione dei numeri vincenti di giovedì 5 maggio 2022 Carissimi amici di Formatonews, anche oggi siamo qui, per seguire insieme a voi , tutti i numeri delle Estrazioni del Lotto, SimboLotto, SuperEnaLotto e 10eLotto di oggi giovedì 5 maggio 2022 Eccoci al secondo appuntamento settimanale con le Estrazioni dei vari concorsi; Quella del Lotto, ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l’estrazione del SimboLotto e poi l’attesissima sestina del SuperEnaLotto, con le relative ... Leggi su formatonews (Di giovedì 5 maggio 2022), Simbo, 10ee SuperEna: Alle 20, l’estrazione dei numeri vincenti di giovedì 5Carissimi amici di Formatonews, anchesiamo qui, per seguire insieme a voi , tutti i numeri delledel, Simbo, SuperEnae 10edigiovedì 5Eccoci al secondo appuntamento settimanale con ledei vari concorsi; Quella del, ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l’estrazione del Simboe poi l’attesissima sestina del SuperEna, con le relative ...

Advertising

FMagliaro : @prochipirina @danielelozzi Un po’ tipo chi cerca schemi nelle estrazioni del Lotto e Superenalotto - Ulfgar99 : Se non perdo almeno 2 kg durante la convalescenza post estrazioni denti del giudizio impazzisco - andoli73 : RT @citypat1: Autolesionismo all'italiana? Pronti ad aspettare 10 anni x nuovi rigassificatori galleggianti per LNG ma è tabù parlare di es… - zoli_lorenzo : RT @citypat1: Autolesionismo all'italiana? Pronti ad aspettare 10 anni x nuovi rigassificatori galleggianti per LNG ma è tabù parlare di es… - EEstrazioni : #10eLOTTO5Minuti #10eLOTTOogni5MINUTI estrazioni del 5/05/2022 #10eLOTTO -