Estorsione | arrestata dai Carabinieri a Zungoli

Advertising

telodogratis : “Dammi i soldi o pubblico i tuoi video hot”: 27enne arrestata per estorsione - lavocemaruggio : Lizzano (TA): arrestata una persona per ricettazione ed estorsione. -

... hanno consentito di accertare gravi indizi a carico della destinataria del provvedimento cautelare, in ordine alla continuata attività diperpetrata nei confronti di una venticinquenne: ...Ad estorcerle il denaro una 27enne di Villanova del Battista, in provincia di Benevento ,dai carabinieri con l'accusa diaggravata e ora ai domiciliari. Il ricatto è iniziato ...A finire ai domiciliari una ragazza di 27 anni di Villanova del Battista, in provincia di Avellino: per diversi mesi avrebbe chiesto denaro ad una 25enne, minacciandola di diffondere un video che la r ...I Carabinieri della Stazione di Zungoli applicano la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti della donna ragg ...