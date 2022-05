Epatite acuta nei bambini e il legame con il Covid-19: l’allarme dal Regno Unito (Di giovedì 5 maggio 2022) Come sappiamo da qualche tempo sta circolando in Europa uno strano e misterioso caso di Epatite acuta. Soggetto prediletto di questa nuova malattia sono i bambini. Nonostante i numeri siano sotto controllo, sono già 166 i bambini che hanno riscontrato i sintomi dell’Epatite acuta: urina scura, feci pallide, prurito alla pelle, ingiallimento degli occhi e della pelle (ittero), dolore muscolare e articolare, temperatura elevata, perdita di appetito e dolore alla pancia. Ma cosa sappiamo sugli sviluppi in merito alla causa di questi casi di Epatite acuta? Epatite acuta e il legame con il Covid Nonostante dall’ospedale Bambino Gesù di Roma arrivino notizie incoraggianti, che smentiscono il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Come sappiamo da qualche tempo sta circolando in Europa uno strano e misterioso caso di. Soggetto prediletto di questa nuova malattia sono i. Nonostante i numeri siano sotto controllo, sono già 166 iche hanno riscontrato i sintomi dell’: urina scura, feci pallide, prurito alla pelle, ingiallimento degli occhi e della pelle (ittero), dolore muscolare e articolare, temperatura elevata, perdita di appetito e dolore alla pancia. Ma cosa sappiamo sugli sviluppi in merito alla causa di questi casi die ilcon ilNonostante dall’ospedale Bambino Gesù di Roma arrivino notizie incoraggianti, che smentiscono il ...

