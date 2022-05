Entrate tributarie | nel primo trimestre gettito a 113 | 4 miliardi

(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel, secondo i dati del Mef, leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 113.402 milioni, con un incremento di 13.621 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+13,7%). A marzo lesono state pari a 34.366 milioni (+2.245 milioni, +7,0%). In particolare, le imposte dirette hanno avuto una diminuzione deldi 414 milioni (-2,7%) e le imposte indirette hanno registrato un andamento positivo pari a 2.659 milioni (+15,7%). Le imposte dirette ammontano a 63.151 milioni, con un aumento di 5.065 milioni (+8,7%). Ildell'Irpef si è attestato a 53.526 milioni con un aumento di 2.031 milioni (+3,9%). Significativi incrementi ...

