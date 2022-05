Energia: Patuanelli e Orlando in Cdm, bonus 200 euro anche per chi ha rdc (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il capodelegazione del M5S al governo, Stefano Patuanelli, nel corso del Cdm hanno chiesto al premier Mario Draghi che il bonus di 200 euro una tantum per i redditi fino ai 35mila euro annui venga esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, una platea al momento esclusa dalla misura. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro del Lavoro Andreae il capodelegazione del M5S al governo, Stefano, nel corso del Cdm hanno chiesto al premier Mario Draghi che ildi 200una tantum per i redditi fino ai 35milaannui venga estesoa chi percepisce il reddito di cittadinanza, una platea al momento esclusa dalla misura.

Advertising

TV7Benevento : Energia: Patuanelli e Orlando in Cdm, bonus 200 euro anche per chi ha rdc - - Cappelletti1977 : RT @ardigiorgio: Patuanelli “l’incenerimento dei rifiuti è il modo peggiore per estrarre energia dai rifiuti: esistono impianti ben più in… - WLKFabio : RT @ardigiorgio: Patuanelli “l’incenerimento dei rifiuti è il modo peggiore per estrarre energia dai rifiuti: esistono impianti ben più in… - ChicoCayetano : RT @ardigiorgio: Patuanelli “l’incenerimento dei rifiuti è il modo peggiore per estrarre energia dai rifiuti: esistono impianti ben più in… - ivanacristofane : RT @ardigiorgio: Patuanelli “l’incenerimento dei rifiuti è il modo peggiore per estrarre energia dai rifiuti: esistono impianti ben più in… -