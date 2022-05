Energia: incontro Draghi-Descalzi, 80% indipendenza da gas russo nel 2023, 100% 2024 (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Quasi l'80% -il 78% per l'esattezza- l'indipendenza dal gas russo che l'Italia prevede di raggiungere nel 2023, per poi arrivare a recidere definitivamente il cordone da Mosca nel 2024, raggiungendo il traguardo del 100%, ovvero sostituendo in toto i 29 miliardi di metri cubi di gas che importavamo dalla Russia e che stiamo pian piano tentando si sforbiciare. Questi, a quanto apprende l'Adnkronos, i numeri che sono stati snocciolati nel pomeriggio, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra il numero 1 di Eni Claudio Descalzi, il premier Mario Draghi e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Quasi l'80% -il 78% per l'esattezza- l'dal gasche l'Italia prevede di raggiungere nel, per poi arrivare a recidere definitivamente il cordone da Mosca nel, raggiungendo il traguardo del, ovvero sostituendo in toto i 29 miliardi di metri cubi di gas che importavamo dalla Russia e che stiamo pian piano tentando si sforbiciare. Questi, a quanto apprende l'Adnkronos, i numeri che sono stati snocciolati nel pomeriggio, nel corso dell'a Palazzo Chigi tra il numero 1 di Eni Claudio, il premier Marioe il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Advertising

TV7Benevento : Energia: incontro Draghi-Descalzi, 80% indipendenza da gas russo nel 2023, 100% 2024 - - GiornaleLazio : PROGETTO GIGAFACTORY 3.0: INCONTRO TRA ENEL E UGL CHIMICI ENERGIA? - Webuild_Group : “#DecretoAiuti viene incontro al settore #costruzioni per sovraccosti ad oggi sostenuti dalle imprese per material… - principesso2 : RT @colmarn: Senza auto perché inquinante o perché l'energia elettrica è razionata e non puoi ricaricare la Tesla come cappero ci vai a tro… - colmarn : Senza auto perché inquinante o perché l'energia elettrica è razionata e non puoi ricaricare la Tesla come cappero c… -