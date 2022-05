Energia, il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica. Il roadshow fa tappa al Politecnico della Federico II (Di giovedì 5 maggio 2022) Come cambierà nel breve periodo l’alimentazione energetica degli edifici già esistenti? E che ruolo avrà l’idrogeno? Il mondo della ricerca e dell’impresa è al lavoro per offrire nuove soluzioni tecnologiche nel segno della sostenibilità e del risparmio. Sono i temi de roadshow “L’idrogeno per la transizione ecologica – Tecnologie dell’idrogeno per l’ambiente costruito“ che fa tappa oggi a Napoli al Politecnico di Piazzale Tecchio. Una iniziativa realizzata dal Distretto Tecnologico per le Costruzioni Sostenibili Stress, dal Cluster Nazionale dell’Energia, l’associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile – H2IT e l’Ordine degli Ingegneri di Napoli.Stress sta per partire con una sperimentazione a Benevento ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) Come cambierà nel breve periodo l’alimentazionedegli edifici già esistenti? E cheavrà l’idrogeno? Il mondoricerca e dell’impresa è al lavoro per offrire nuove soluzioni tecnologiche nel segnosostenibilità e del risparmio. Sono i temi de“L’idrogeno per laecologica – Tecnologieper l’ambiente costruito“ che faoggi a Napoli aldi Piazzale Tecchio. Una iniziativa realizzata dal Distretto Tecnologico per le Costruzioni Sostenibili Stress, dal Cluster Nazionale dell’, l’associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile – H2IT e l’Ordine degli Ingegneri di Napoli.Stress sta per partire con una sperimentazione a Benevento ...

