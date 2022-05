**Energia: bozza dl aiuti, 'banche potranno cedere crediti a non retail'** (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Per sciogliere il nodo della cessione di credito per il superbonus edilizio, con molte banche che rifiutano le pratiche, gli istituti di credito potranno "cedere a non retail", ovvero soggetti qualificati. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl aiuti atteso oggi in Cdm per un nuovo passaggio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Per sciogliere il nodo della cessione di credito per il superbonus edilizio, con molteche rifiutano le pratiche, gli istituti di creditoa non", ovvero soggetti qualificati. E' quanto prevede l'ultimadel dlatteso oggi in Cdm per un nuovo passaggio.

Advertising

TV7Benevento : **Energia: bozza dl aiuti, 'banche potranno cedere crediti a non retail'** - - telodogratis : Energia, buono 60 euro una tantum per abbonamento trasporti pubblici: bozza dl aiuti - TV7Benevento : **Energia: bozza dl aiuti, bonus 200 euro anche a autonomi e disoccupati, esclusi rdc** - - zazoomblog : Energia buono 60 euro una tantum per abbonamento trasporti pubblici: bozza dl aiuti - #Energia #buono #tantum… - fisco24_info : Energia, buono 60 euro una tantum per abbonamento trasporti pubblici: bozza dl aiuti: (Adnkronos) - Sarà dedicato a… -