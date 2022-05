Emergenza educativa Ucraina, 58 milioni di euro per la gestione dei minori. Il Ministero dell’Istruzione può valutare specifiche misure per Esami di Stato (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel decreto Aiuti che è Stato varato dal Consiglio dei Ministri c'è spazio anche per l'istruzione. In particolare per la gestione dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. Per le misure di assistenza sono previsti 58 milioni di euro aggiunti a quelli già stanziati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel decreto Aiuti che èvarato dal Consiglio dei Ministri c'è spazio anche per l'istruzione. In particolare per ladeinon accompagnati provenienti dall'. Per ledi assistenza sono previsti 58diaggiunti a quelli già stanziati. L'articolo .

